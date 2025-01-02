Набережную в Саратове планируют достроить в 2026 году

Строительство набережной в Саратове планируют завершить в 2026 году. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в регион.

Реконструкция набережной реализуется по инициативе господина Володина. Председатель парламента отметил, что в текущем году на эти цели из федерального бюджета выделят 1,5 млрд руб.

В настоящее время зону отдыха продлевают от первого причала до солярия в Затоне. По завершении работ площадь набережной составит около 9 км.

Нина Шевченко