Прокуратура Тбилисского района обеспечила жильем 12 детей-сирот

После вмешательства прокуратуры Тбилисского района Краснодарского края дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получили ключи от новых благоустроенных квартир. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прокуратура провела проверку соблюдения прав детей-сирот на жилье и выявила недостатки в работе местных властей. В этом году муниципалитету выделили субвенцию для приобретения жилых помещений для этой категории граждан, однако необходимые шаги по ее использованию не были предприняты вовремя. В ответ на это прокуратура направила представление главе района, после чего были организованы конкурсные процедуры для покупки жилья. 12 детей-сирот стали обладателями новых благоустроенных квартир.

«Ъ-Кубань» писал, что власти Краснодарского края направили в прошлом году 5 млрд руб. на обеспечение жильем около 1,5 тыс. детей-сирот. За 10 лет собственное жилье от государства получили почти 12 тыс. сирот.

Мария Удовик