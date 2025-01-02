Стоимость проезда по Восточному выезду из Уфы увеличится на 50 рублей

С 6 января на Восточном выезде вводится новый тарифный план. Стоимость проезда увеличится на 50 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Для автомобилей первой категории (высотой до 2 м) проезд подорожает до 150 руб., второй категории (от 2 до 2,6 м) — 300 руб., третьей и четвертой категории (выше 2,6 м с двумя и тремя осями) — 300 руб. При использовании транспондеров для пользователей всех категорий вводится скидка на проезд в размере в 20 руб. Действующие сейчас в ночные часы скидки будут отменены.

Восточный выезд был открыт 21 марта 2024 года. На первом этапе правительством Башкирии было принято решение об упрощенном тарифном плане для двух категорий транспортных средств и с минимальной ценой.

«Основной задачей такого решения было с одной стороны дать возможность водителям понять какие преимущества они получают пользуясь данным выездом, в том числе сервис, экономию времени и денег. С другой стороны требовалось время для настройки всех служб и сервисов которые обеспечивают максимальный комфорт для пользователей»,— сообщается в telegram-канале Восточного выезда.

Отмечается, что с апреля по декабрь была запущена безналичная оплата проезда, в том числе транспондером, утвержден порядок предоставления льготного проезда и запущены отдельные полосы для проезда с транспондерами. Основные настройки закончены, Восточный выезд переходит в режим полноценной эксплуатации по стандартам Автодора.

Наталья Балыкова