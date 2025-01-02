В Башкирии ГИБДД рекомендует не выезжать на трассы из-за низовой метели
Главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов попросил жителей региона не выезжать за пределы населенных пунктов. В республике продолжается сильный снегопад, на открытых участках автодорог — низовая метель. На трассах плохая видимость, снежный накат, гололедица.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
«В сложившейся обстановке прошу максимально быть внимательными при управлении транспортными средствами»,— сообщил Владимир Севастьянов в telegram-канале.
Он также рекомендовал обращать внимание на погоду и пропускную способность дорог.