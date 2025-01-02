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В Башкирии ГИБДД рекомендует не выезжать на трассы из-за низовой метели

Главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов попросил жителей региона не выезжать за пределы населенных пунктов. В республике продолжается сильный снегопад, на открытых участках автодорог — низовая метель. На трассах плохая видимость, снежный накат, гололедица.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«В сложившейся обстановке прошу максимально быть внимательными при управлении транспортными средствами»,— сообщил Владимир Севастьянов в telegram-канале.

Он также рекомендовал обращать внимание на погоду и пропускную способность дорог.

Наталья Балыкова

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