МВД: в новогодних празднованиях участвовали более 2,2 млн россиян

В новогодних мероприятиях в ночь на 1 января приняли участи более 2,2 млн человек по всей России, следует из данных, опубликованных представителем МВД Ириной Волк. По ее словам, празднование Нового года «прошло без происшествий».

В новогоднюю ночь состоялось 3,5 тыс. мероприятий. К обеспечению порядка на них были привлечены 41,3 тыс. сотрудников органов внутренних дел, росгвардейцев и представителей частных охранных структур.

В сообщении госпожи Волк говорится, что полицейские обеспечили общественный порядок на мероприятиях. «Принятыми мерами нарушений правопорядка допущено не было»,— отметила она.

В ночь на 1 января 2024 года в России состоялись 4,3 тыс. праздничных мероприятий, участие в которых приняли более 2,1 млн россиян. Тогда пресс-служба МВД сообщала об отсутствии «серьезных нарушений правопорядка». Производились ли задержания — также не уточнялось.