В зоне СВО пропал военный, служивший в Ростовской области

Родственники разыскивают 46-летнего бойца Сергея Иноземцева, служившего в Ростовской области. Последний раз боец выходил на связь 3 февраля из поселка Персиановка, об этом сообщает портал DonDay.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Военный родился в Новороссийске. После начала СВО участвовал в военных действиях, имеет позывной «Поляна».

Родственникам сообщили, что 6 февраля Сергей Иноземцев был направлен на задание в районе села Белогоровка. Почти год близкие разыскивают военного.

Ева Китаева