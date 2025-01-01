Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В зоне СВО пропал военный, служивший в Ростовской области

Родственники разыскивают 46-летнего бойца Сергея Иноземцева, служившего в Ростовской области. Последний раз боец выходил на связь 3 февраля из поселка Персиановка, об этом сообщает портал DonDay.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Военный родился в Новороссийске. После начала СВО участвовал в военных действиях, имеет позывной «Поляна».

Родственникам сообщили, что 6 февраля Сергей Иноземцев был направлен на задание в районе села Белогоровка. Почти год близкие разыскивают военного.

Ева Китаева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...