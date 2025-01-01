В зоне СВО пропал военный, служивший в Ростовской области
Родственники разыскивают 46-летнего бойца Сергея Иноземцева, служившего в Ростовской области. Последний раз боец выходил на связь 3 февраля из поселка Персиановка, об этом сообщает портал DonDay.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Военный родился в Новороссийске. После начала СВО участвовал в военных действиях, имеет позывной «Поляна».
Родственникам сообщили, что 6 февраля Сергей Иноземцев был направлен на задание в районе села Белогоровка. Почти год близкие разыскивают военного.