Под Сочи в ДТП с микроавтобусом пострадали двое детей

На трассе Джубга — Сочи — граница с Абхазией произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека, сообщили в пресс-службы ГАИ Сочи. Авария случилась вечером 31 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный аккаунт ГИБДД УВД по г. Сочи Фото: Официальный аккаунт ГИБДД УВД по г. Сочи

Предварительно установлено, что водитель Toyota не справился с управлением на закруглении дороги и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом ГАЗ-322132.

По данным госавтоинспекции, водитель и трое пассажиров ГАЗ-322132 были госпитализированы. Среди пострадавших — двое детей в возрасте 7 и 11 лет.

Наталья Решетняк