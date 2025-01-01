В новогодние праздники в области усилили контроль за трезвостью водителей

В период новогодних праздников сотрудники Госавтоинспекции Ярославской области усилили контроль за состоянием водителей. Об этом сообщили в инспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На дороги региона выйдут дополнительные наряды ДПС для патрулирования мест массового скопления людей и проведения рейдов по выявлению нетрезвых водителей. Госавтоинспекция призывает водителей избегать управления автомобилями после употребления алкоголя, даже в минимальных количествах, и пользоваться общественным транспортом или такси.

Госавтоинспекция также напоминает о важности сообщать в дежурную часть ОБ ДПС Госавтоинспекции (по телефону 30-10-10) о водителях, ведущих себя неадекватно или управляющих автомобилями в состоянии опьянения.

Антон Голицын