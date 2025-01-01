В новогоднюю ночь в Сочи родилось три ребенка

В первые часы нового года в Сочи родились три малыша: два мальчика и девочка, сообщил мэр Андрей Прошунин. Все новорожденные появились на свет в сочинском Центре охраны материнства и детства. Семья, в которой родилась девочка, стала многодетной — теперь у них трое детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В 2024 году в Сочи родилось более 6 тыс. детей, из которых почти треть — в многодетных семьях.

Глава города подчеркнул важность любви и заботы в семьях. Он отметил, что задача властей — обеспечить юных сочинцев необходимой социальной инфраструктурой для здорового, увлекательного и счастливого детства. В завершение он поздравил жителей города с Новым годом, пожелав им счастья, благополучия, мира и любви.

Наталья Решетняк