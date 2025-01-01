В 2025 году в Астраханской области действует запрет на вылов воблы

Минсельхоз наложил вето на вылов воблы в Волге и Каспийском море на территории Астраханской области, а также в Республике Калмыкия в 2025 году. Запрет распространяется в том числе на промышленные предприятия.

В минувшем году аналогичный запрет действовал в регионе с 6 апреля по 31 декабря. Однако любителям и промышленникам все же оставили десять дней для рыбалки — с 20 по 30 апреля. В текущем году такого окна не будет.

В ведомстве пояснили, что полный запрет введен с целью сохранения и увеличения популяции воблы. Отмечается, что за последние 20 лет запасы воблы уменьшились более чем в два раза.

Нина Шевченко