В Волгограде проигнорировали запрет губернатора на запуск салютов

Ранее введенный в облцентре Волгоградской области запрет на использование пиротехники в Новый год минувшей ночью был проигнорирован. Как передают местные СМИ, в полночь 1 января сразу над восемью районами Волгограда раздались мощные взрывы и хлопки.

Запрет на использование пиротехники губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ввел 29 декабря минувшего года. Согласно постановлению, запускать салюты и фейерверки нельзя до 8 января. Однако в документе отмечалось, что в регионе по-прежнему разрешено использование хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня.

Также сообщалось, что 19 ноября 2024 года в Кодекс об административный нарушениях Волгоградской области внесли статью, которая гласит: в течение праздников с нарушителями порядка будут работать административные комиссии при муниципалитетах. Норматив предусматривает штрафы: для граждан от 1 тыс. до 3 тыс. руб., для должностных лиц от 10 до 20 тыс. руб., для юрлиц от 20 до 50 тыс. руб. При повторном нарушении санкции будут удвоены в полтора-два раза.

Нина Шевченко