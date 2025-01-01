Сын бывшего пермского губернатора получил бизнес в Подмосковье

Дмитрий Трутнев, сын бывшего губернатора Пермской области и вице-премьера РФ Юрий Трутнева, стал владельцем 49% долей в подмосковном ООО «Рохиза» (г. Долгопрудный), говорится в базе данных СПАРК-Интерфакс. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 21 декабря. До этого 49% ООО принадлежало Андрею Царегородцеву. Господин Царегородцев ранее возглавлял ООО «Проперти», эта компания предлежит господину Трутневу-младшему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Основным владельцем ООО «Рохиза» является Яна Шеломенцева (51%), ранее упоминавшаяся в сети как руководитель отдела логистической поддержки производственной площадки УЗПМ (в Долгопрудном расположена подмосковная площадка пермского холдинга)

ООО «Рохиза» владеет долями в компаниях, которые занимаются химической промышленностью. Организации принадлежит 100% ООО «Рошальский химический завод», 100% ООО «Завод минерального сырья и противогололедных технологий».