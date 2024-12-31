В Севастополе объявили и через три минуты отменили сигнал «Баллистика»
В Севастополе объявили баллистическую опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Фото: loon.site
Глава региона попросил жителей принять меры и пройти в укрытия. Через три минуты сигнал «баллистика» отменен. О причинах такой быстрой отмены угрозы не сообщается.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщили в оперштабе Крыма. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.