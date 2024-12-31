Новороссийцы жалуются на едкий дым от сжигания погибших из-за техсбоя птиц
Жители Новороссийска уже несколько дней жалуются на едкий запах и дым. Как пояснили в администрации Натухаевского сельского округа, это связано с массовым падежом птицы на ООО «Птицефабрика Новороссийск», произошедшем из-за технологического сбоя.
Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко
«Проводится утилизация биологических отходов. Сжигание биологических отходов проводится в соответствии с существующими нормами. Процесс утилизации находится под контролем»,— отметили власти округа.
Сколько еще времени будут утилизировать погибших птиц, в администрации округа не уточнили.