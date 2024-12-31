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Новороссийцы жалуются на едкий дым от сжигания погибших из-за техсбоя птиц

Жители Новороссийска уже несколько дней жалуются на едкий запах и дым. Как пояснили в администрации Натухаевского сельского округа, это связано с массовым падежом птицы на ООО «Птицефабрика Новороссийск», произошедшем из-за технологического сбоя.

Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко

Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко

«Проводится утилизация биологических отходов. Сжигание биологических отходов проводится в соответствии с существующими нормами. Процесс утилизации находится под контролем»,— отметили власти округа.

Сколько еще времени будут утилизировать погибших птиц, в администрации округа не уточнили.

Татьяна Ручкина

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