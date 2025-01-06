С новым кадром

В 2024 году в Татарстане сменилось два министра, девять замминистров, состоялись выборы в Госсовет, команда аппарата раиса пополнилась двумя новыми помощниками, а шесть муниципальных районов республики встретили новых руководителей. Главные кадровые изменения политической жизни Татарстана 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пятое заседание Государственного Совета Республики Татарстан седьмого созыва

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Пятое заседание Государственного Совета Республики Татарстан седьмого созыва

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В сентябре 2024 года прошли выборы седьмого созыва в Государственный совет Татарстана. Партия «Единая Россия» одержала победу, получив 76,75% голосов. На втором месте оказалась КПРФ с 10,54% голосов, на третьем — ЛДПР с 4,41%. Четвертое место заняла партия «Новые люди» с 4,21%, а замкнула пятерку «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» с 3,27% голосов. Новый состав депутатов обновился почти наполовину.

Возглавил Госсовет Татарстана Фарид Мухаметшин. Его кандидатуру на пост спикера, который он занимает с 1998 года, на первом заседании поддержали большинство депутатов парламента нового созыва.

Результат «Единой России» стал рекордным в республике. Для сравнения: на выборах 2019 года «Единая Россия» получила 72,43% голосов избирателей Татарстана. Рекордной также стала явка избирателей: она составила 71,6% против 70,08% пять лет назад.

Выборы в республиканском избирательном округе и по 49 одномандатным избирательным округам прошли без проблем. Единственным районом, где они не состоялись сразу, стал Чистопольский одномандатный округ. В сентябре голосование там не состоялось из-за того, что с гонки снялись все кандидаты, кроме 29-летнего бизнесмена Альберта Хуснуллина, сына зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина, а голосование было перенесено на 1 декабря. В итоге в списке «повторных» кандидатов Альберта Хуснуллина не оказалось, а победу одержал самовыдвиженец Наиль Залаков.

В 2024 году новым руководителем МВД по Татарстану был назначен генерал-майор полиции Дамир Сатретдинов, после того как 12 лет возглавлявший министерство Артем Хохорин подал в отставку. Всего за последние четыре года в Татарстане также сменились руководители следственного комитета, ФСБ и прокуратуры.

В 2020 году в республику прибыли новый руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Татарстану Валерий Липский и начальник управления ФСБ России по Татарстану Игорь Хвостиков. В прошлом году прокуратуру республики возглавил Альберт Суяргулов.

В Татарстане также сменился руководитель Министерства земельных и имущественных отношений. На пост главы ведомства вернулся Азат Кадыров, который ранее с 2020 года занимал пост первого заместителя министра спорта РФ. Прежний глава Минземимущества Татарстана Фаниль Аглиуллин перешел на должность заместителя премьер-министра республики, курирующего восстановление подшефных городов — Лисичанска и Рубежного.

Изменения также коснулись министерства здравоохранения, где за год сменились три заместителя министра. В министерствах юстиции и строительства обновились по два замглавы, а в команды министерств цифрового развития и экономики перешли по одному новому заместителю.

В 2024 году команда аппарата раиса Республики Татарстан пополнилась двумя новыми помощниками. Тимур Нагуманов, оставивший пост руководителя Альметьевского района, и Рафис Хабибуллин, курировавший обеспечение безопасности саммита БРИКС в Казани.

В начале этого года Александр Тыгин, депутат Госсовета шестого созыва, был назначен на пост главы республиканской Госжилинспекции. Его предшественник Сергей Крайнов возглавлявлял ведомство более 15 лет.

В июне 2024 года новым руководителем Госкомитета по закупкам Республики Татарстан стал экс-глава Верхнеуслонского района Марат Зиатдинов. Главным управлением МЧС теперь руководит Ирек Кадамов, республиканское управление ЗАГС возглавила Эльвира Ахметова, ранее занимавшая должность первого заместителя руководителя в агентстве «Татмедиа», а директором ГИСУ РТ был назначен Ильнар Хафизов, прежде возглавлявший ГУП «Татлизинг».

Изменения также коснулись муниципалитетов Татарстана. После того как Фаил Камаев был задержан в апреле по подозрению в получении взятки, исполняющим обязанности главы исполкома Тукаевского района Татарстана был избран экс-руководитель Прикамского территориального управления Минэкологии республики Камиль Назмиев. Мамадышский район республики возглавил уроженец района Вадим Никитин, а Верхнеуслонский район — экс-заместитель премьер-министра Татарстана Евгений Варакин.

В трех районах Татарстана изменения в руководстве произошли после того, как предыдущие руководители ушли в Госсовет республики. Тюлячинским районом Татарстана теперь руководит Айрат Фатхуллин, ранее занимавший должность заместителя главы муниципалитета. Аксубаевский район возглавил Алмаз Мингулов, экс-проректор Казанского федерального университета и уроженец района, а в Лениногорском районе новым руководителем исполкома был назначен Марат Гирфанов, ранее долгое время работавший в Альметьевском районе.

Новым мэром Иннополиса стал Дмитрий Вандюков, который сменил на этом посту Руслана Шагалеева, ушедшего в отставку. Перед назначением на должность главы города господин Вандюков занимал пост депутата городского совета и первого заместителя министра цифрового развития и связи Татарстана.

За прошедший год в столице Татарстана также сменилось два главы районов города. В апреле администрацию Кировского и Московского районов города возглавил бывший замглавы минздрава Татарстана и экс-руководитель управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Он сменил на посту Сергея Миронова, обвиняемого в совершении должностных преступлений.

Спустя месяц, в мае новым главой администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани стал Ренат Шамсутдинов, ранее занимавший должность начальника управления жилищной политики города. Он сменил Фаниса Нурмухаметова, перешедшего на пост генерального директора АО «Казэнерго».

Новым директором Казанского авиационного завода (КАЗ) стал Зуфар Миргалимов. Ранее он работал директором по производству и первым заместителем директора КАЗа и управляющим директором Луховицкого авиационного завода им. П. А. Воронина. Зуфар Миргалимов сменил на этом посту Николая Савицких, который покинул свою должность.

Управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев также покинул пост, а на его место был назначен заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации по ГОЗ и управлению программами оперативно-тактической авиации Александр Бобрышев.

Влас Северин