Среди краснодарцев спрос на банные услуги перед Новым годом вырос на 25%

Спрос на банные услуги в Краснодаре во второй половине декабря вырос на 25%. Как сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на управляющего банным комплексом «Суворовские бани» Андрея Мартыненко, рост спроса составил около 15%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Средний чек на посещение бани в Краснодаре в декабре составляет 5 тыс. руб. По словам управляющего, цена соответствует уровню прошлого года.

Как отметил Андрей Мартыненко, основные гости — мужчины.

Татьяна Ручкина