Аэропорт Владикавказ возобновил работу

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что аэропорт Владикавказ возобновил прием и отправку рейсов. Он приостанавливал работу из-за угрозы атаки беспилотников.

Росавиация уточнила, что ограничения вводили в трех аэропортах Северо-Кавказского федерального округа — в том числе в Грозном и Махачкале. Все ограничения сняты в 12:00 мск.

На запасные аэродромы отправили четыре рейса, следовавших в Махачкалу, и рейс, направлявшийся во Владикавказ.

Сегодня утром, 31 декабря, над Северной Осетией сбили два БПЛА: один над полигоном Шалхи второй — в Пригородном районе. Обошлось без пострадавших и разрушений.

В прошлый раз республика подверглась атаке 25 декабря. Тогда сбитый БПЛА упал в здание ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе, что привело к пожару. Один человек погиб.

Подробности — в публикации «Ъ» «Прилет в "Алания Молл"».