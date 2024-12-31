В Ярославской области отменят праздничные мероприятия при угрозе атаки БПЛА

Министерство региональной безопасности Ярославской области опубликовало памятку о действиях при угрозе от беспилотников. В случае возможной авиационной опасности праздничные мероприятия будут немедленно прекращены. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Как указывается в сообщении, в случае угрозы жители должны, соблюдая спокойствие, покинуть людные места и укрыться в зданиях или подземных сооружениях. Рекомендуется вернуться домой или находиться в помещениях без окон, таких как коридоры, ванные комнаты или кладовые.

При получении информации о беспилотнике важно оставаться дома или укрыться от прямой видимости аппарата за зданиями, деревьями или стволами. Необходимо предупредить окружающих и немедленно сообщить в службу спасения по номеру 112.

При падении беспилотника нельзя подходить к нему и трогать руками. В случае обнаружения фрагментов аппарата нужно покинуть опасную зону, укрыться на расстоянии не менее 100 метров и также сообщить в службу спасения.

Для получения экстренной информации рекомендуется установить приложение МЧС России на смартфон. В новогодние праздники охрану общественного порядка в регионе будут обеспечивать полиция, Росгвардия, народные дружинники и казачество.

Антон Голицын