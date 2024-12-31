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Общественный транспорт Казани будет работать до 2 часов ночи в Новый год

В новогоднюю ночь в Казани продлевается время работы общественного транспорта. Об этом сообщает республиканское агентство «Татмедиа».

Общественный транспорт Казани будет работать до 2 часов ночи в Новый год

Общественный транспорт Казани будет работать до 2 часов ночи в Новый год

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Общественный транспорт Казани будет работать до 2 часов ночи в Новый год

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Автобусы, троллейбусы и трамваи будут курсировать до 2 часов ночи. В то же время метрополитен в новогоднюю ночь будет работать до полуночи.

Кроме того, с 1 по 8 января весь городской транспорт перейдет на график выходного дня и будет работать с 05:30 до 23:30.

Анар Зейналов

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