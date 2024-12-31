В новогоднюю ночь в Казани продлевается время работы общественного транспорта. Об этом сообщает республиканское агентство «Татмедиа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Общественный транспорт Казани будет работать до 2 часов ночи в Новый год

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Общественный транспорт Казани будет работать до 2 часов ночи в Новый год

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Автобусы, троллейбусы и трамваи будут курсировать до 2 часов ночи. В то же время метрополитен в новогоднюю ночь будет работать до полуночи.

Кроме того, с 1 по 8 января весь городской транспорт перейдет на график выходного дня и будет работать с 05:30 до 23:30.

Анар Зейналов