Глава Новороссийска попросил жителей отказаться от фейерверков в новогоднюю ночь
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко попросил жителей города воздержаться от использования фейерверков и других пиротехнических средств во время новогодних праздников. В своем Telegram-канале глава города напомнил, что пиротехника влияет на работу средств обнаружения беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных судов и отражении их атак.
Фото: loon.site
«Громкие взрывы — это еще и психическая нагрузка для детей, пожилых и высокочувствительных людей»,— считает мэр.
По его словам, пиротехника наиболее опасна в случае возможных диверсий при использовании БПЛА, гранат или других взрывных устройств. Господин Кравченко пояснил, что громкие звуки фейерверков могут стать маскировкой для звуков взрывов.