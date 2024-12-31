Глава Новороссийска попросил жителей отказаться от фейерверков в новогоднюю ночь

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко попросил жителей города воздержаться от использования фейерверков и других пиротехнических средств во время новогодних праздников. В своем Telegram-канале глава города напомнил, что пиротехника влияет на работу средств обнаружения беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных судов и отражении их атак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«Громкие взрывы — это еще и психическая нагрузка для детей, пожилых и высокочувствительных людей»,— считает мэр.

По его словам, пиротехника наиболее опасна в случае возможных диверсий при использовании БПЛА, гранат или других взрывных устройств. Господин Кравченко пояснил, что громкие звуки фейерверков могут стать маскировкой для звуков взрывов.

Татьяна Ручкина