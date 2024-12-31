В Уфе сменилось руководство администраций двух районов

Глава администрации Октябрьского района Уфы Сергей Плотников покинул пост по собственному желанию, его место займет Антон Тарасов, до сегодняшнего дня возглавлявший Демский район. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. Исполнять обязанности главы Демы будет первый заместитель Альфис Гареев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава администрации Октябрьского района Уфы Сергей Плотников

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Глава администрации Октябрьского района Уфы Сергей Плотников

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Сергей Плотников перед назначением главой администрации Октябрьского района работал в администрации Демского района, которой руководил с 2016 по 2019 год.

Антон Тарасов ранее работал в органах внутренних дел, в администрации Кировского района, а главой Демского района стал в ноябре 2022 года.

Идэль Гумеров