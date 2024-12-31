В Анапе и Темрюкском районе спасли почти 1700 измазанных мазутом птиц

В Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края волонтерам удалось спасти 1686 птиц. Из них 1300 передали в центры реабилитации животных в несколько регионов России, сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Анапы Фото: мэрия Анапы

В регионе действуют несколько центров помощи пернатым. Самый крупный из них — в поселке Витязево, там работают 26 ветеринарных врачей и волонтеров.

В оперштабе отметили, что в регионе полностью сформирована система спасения птиц. Так, на Кубани работает центр поиска и отлова пострадавших пернатых, еще один центр, где их моют и оказывают первую помощь. Также есть пункт, где наблюдают за уже отмытыми птицами до отправки их в центры реабилитации.

Татьяна Ручкина