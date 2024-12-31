Прощание со скончавшимся экс-депутатом и фокусником состоится после нового года

Определилась дата прощания с иллюзионистом и бывшим депутатом законодательного собрания Пермского края Владимиром Данилиным. Как сообщает пресс-служба краевого парламента, прощание с артистом состоится 2 января в 12:00 в Органном зале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Вчера экс-политик скончался на 74-м году жизни. Владимир Данилин родился 4 сентября 1951 года в деревне Гамовка Тульской области. В 1973 году был принят на работу в Пермскую областную филармонию, в 1988 году окончил местный институт культуры. Как иллюзионист господин Данилин провел множество гастролей, в том числе и в Афганистане, за что был награжден медалью. В 1991 году получил Гран-при Всемирного конгресса иллюзионистов. В 2003 году Владимир Данилин стал почетным гражданином Перми, а в 2011-м был избран депутатом Законодательного собрания Пермского края. Также господин Данилин был владельцем ресторана-театра, который он назвал в честь себя.