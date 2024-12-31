Умер актер Ангус МакИннес, сыгравший в «Звездных войнах»

Канадский актер Ангус МакИннес умер в возрасте 77 лет. Заявление его семьи приводит журнал Hollywood Reporter. Семья актера уточнила, что он скончался 23 декабря в кругу семьи. Причина смерти неизвестна.

Ангус МакИннес начал карьеру в 1970-х, окончил Лондонскую академию музыкального и драматического искусства. На его счету около 70 проектов. Известен по роли Золотого лидера в фильмах «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» и «Изгой-один».

В числе фильмов с его участием — «Свидетель» (1985 год) «Восставший из ада 2» (1988), «Судья Дредд» (1995), «С широко закрытыми глазами» (1999), «Пиджак» (2004), «Хеллбой: Герой из пекла» (2004), «Черная орхидея» (2005), «Абсолютное вторжение» (2009), «Капитан Филлипс» (2013), также он сыграл в сериале «Викинги» (2013–2020).