В Красноярском крае запретили использовать фейерверки на новогодних праздниках

В Красноярском крае ограничили использование пиротехники с 31 декабря по 8 января. Разрешено зажигать бенгальские огни и фонтаны холодного огня, а также взрывать хлопушки, говорится в указе губернатора Михаила Котюкова.

«Ввести... ограничение на использование организациями, индивидуальными предпринимателями и гражданами пиротехнических изделий, за исключением пиротехнических изделий, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий" (хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня)»,— сказано в документе, опубликованном на сайте краевого правительства.

Запрет на использование петард и салютов ввели в том числе Белгородская, Брянская, Курская и Ростовская области. Еще в ряде регионов отказались от централизованного запуска фейерверков — в частности, в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова призвала объявить бойкот петардам. Несмотря на ограничения, cпрос на пиротехнику вырос на 11% в годовом выражении, а цены — в среднем на 12%, следует из данных «Чек Индекса».

Подробности — в материале «Ъ FM» «Пиротехника взрывает продажи».