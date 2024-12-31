В Красноярском крае запретили фейерверки и салюты

С 31 декабря 2024 года по 8 января 2025 года указом губернатора Красноярского края Михаила Котюкова на территории региона вводится запрет на использование организациями, индивидуальными предпринимателями и гражданами фейерверков и салютов. Указ размещен на официальном портале Красноярского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ

Исключение сделано для пиротехники, соответствующей I классу опасности по техрегламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», — хлопушек, бенгальских огней, фонтанов холодного огня.

По пути запрета праздничных фейерверков, петард и салютов пошли Ростовская, Брянская, Курская, Белгородская и некоторые другие регионы. Еще в ряде субъектов федерации отказались от централизованного запуска праздничных фейерверков — Москва, Подмосковье, Камчатский край, Санкт-Петербург, Саратовская область, Удмуртия и ряд других.

Михаил Кичанов