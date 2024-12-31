Из Красноярска откроют прямые рейсы в Самару и Полярный

Группа «Аэрофлот» запускает программу субсидированных перевозок между Красноярском и Самарой и Красноярском и Полярным. Об этом сообщила пресс-служба международного аэропорта Красноярск. Регулярные рейсы 28 января 2025 года откроет авиакомпания «Россия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Полеты из Красноярска в Самару и обратно будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и воскресеньям. Авиасообщение с Полярным будет осуществляться по вторникам и четвергам.

Международный аэропорт Красноярск — один из крупнейших авиатранспортных узлов Сибири и Дальнего Востока. Введен в эксплуатацию в 1980 году, с 1993-го имеет статус международного. В 2023 году пассажиропоток аэропорта составил более 3,7 млн человек. 9 декабря 2024 года аэропорт сообщил, что в первые в истории пассажиропоток достиг 4 млн человек.

Михаил Кичанов