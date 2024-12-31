Новосибирский военный вернулся из украинского плена

Новосибирский военнослужащий освобожден в результате обмена пленными с украинской стороной. Об этом сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Елена Зерняева. Всего с подконтрольной киевскому режиму территории в конце декабря были возвращены 150 российских военнослужащих. Столько же было освобождено украинских военных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», в октябре из украинского плена вернулись домой четверо жителей Новосибирской области.

Всего в 2024 году при содействии уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой удалось вызволить из плена 17 жителей Новосибирска и Новосибирской области.

Михаил Кичанов