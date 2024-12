Новый год на Черном озере, «Джаз перед Рождеством» и трибьют-шоу Metallica

Насыщенная культурная программа ожидает казанцев и гостей города в новогодние каникулы. Новогоднюю ночь можно будет отметить на двух городских площадках — парк «Черное озеро» и центр семьи «Казан», где организуют праздничную программу. Во время каникул во дворе Присутственных мест пройдут открытые показы спектаклей для детей и взрослых. В парки Казани с гастролями приедет уличный театр из Санкт-Петербурга Vokrug. В Лядском саду с концертом выступит группа ARTEMIEV. В первые дни января в Казани также пройдут концерты «Джаз перед Рождеством» в КЦ «Московский» и выступление хора в Саду рыбака. Большая просветительская программа с лекциями будет организована в центре современной культуры «Смена». Подробнее — в новогодней афише «Ъ».

Новогодняя афиша Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Новогодняя афиша Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

31 декабря

В 12:00 в Присутственных местах начнется спектакль в жанре клоунады «Сундук Абики», а в 15:15 и 18:00 все желающие смогут посмотреть интерактивный спектакль «Окно в прошлое» с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Праздничная программа в новогоднюю ночь будет организована на двух площадках. С 18:00 на катке парка «Черное озеро» будут показывать советские фильмы, пройдут интерактивы от ведущего и Деда Мороза со Снегурочкой, а также выступит кавер-группа «Монте-Карло». Для гостей парка организуют трансляцию новогодних обращений раиса Татарстана и президента России.

Программа на главной елке в центре семьи «Казан» начнется в 22:00. В программе: выступление DJ Молотова, кавер-групп «Поколение» и «Веселые Волгари», трио «Версия», а также народное караоке. Завершится мероприятие в 03:00.

1 января

В 10:30 и 13:00 в Казанском кремле пройдет «Добрый интерактив» с героями Чудаками, которые закружат посетителей в танце, ведь у них есть музыкальная шарманка, покатают на ледянках, укажут дорогу до музея или до двора Присутственных мест.

С 11:00 до 15:00 в Пушечном дворе будет работать открытая мастерская кузнеца, а в 12:00 и 14:00 здесь пройдет музыкально-театрализованное представление «Как Иван-Пушкарь Новый год спасал». По сюжету Иван-Пушкарь помогает Деду Морозу и Снегурочке спасти праздник и вернуть Волшебный порох. Вместе с детьми с помощью игр и забав Иван собирает ингредиенты для пороха: смех, музыку, танцы, смекалку.

Во дворе Присутственных мест в 12:00 покажут спектакль в жанре клоунады «Сундук Абики». В 15:15, 18:00, 19:00, 20:00 зрителей приглашают на интерактивный спектакль «Окно в прошлое» с участием Деда Мороза и Снегурочки, а в 16:00 — на спектакль «Волшебные коньки».

В 18:00 в парке «Крылья Советов» пройдет ностальгический вечер Ретро Новый год, посвященный советскому кинематографу. В программе: выступление кавер-группы «Городские пижоны», диджей-сеты с легендарными танцевальными треками, дискотека, фотозона и Дед Мороз со Снегурочкой.

2 января

Спектакль в жанре клоунады «Сундук Абики» можно будет посмотреть в 12:00 во дворе Присутственных мест. В 15:15, 18:00, 19:00, 20:00 пройдут показы интерактивного спектакля «Окно в прошлое» с участием Деда Мороза и Снегурочки. В 16:00 здесь пройдёт спектакль «Сон Дедушки Мороза — Кыш Бабай тше». Шурале, Су Кызы, Дракон и Снегурочка объединятся, чтобы спасти Дедушку Мороза и Новый год от недоброжелательного волшебника.

2 января в парках Казани стартуют гастроли уличного театра из Санкт-Петербурга Vokrug. Зрителей ждет представление «Без притяжения» об удивительных и смешных инопланетных космонавтах, прилетевших на Землю на большом космическом корабле. В 15:00 выступление пройдёт в парке у ЖК «Салават Купере», а в 18:00 — на бульваре на ул. Серова.

В КДК имени Ленина группа «Мураками» представит новую программу «Белым-бело» с атмосферой Рождества. Шоу наполнено откровениями, душевными разговорами, стихами и любимыми хитами. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 2200 руб. (6+).

На главной елке у центра семьи «Казан» впервые покажут аудиовизуальную инсталляцию «Желание», которая погрузит зрителей в метафорическое путешествие и расскажет о вызове, преодолении и трансформации. Проект представит дирекция парков и скверов совместно с командой международного фестиваля медиаискусства НУР. Посмотреть инсталляцию можно будет каждый день со 2 по 4 января в 20:00.

3 января

На набережных Казанки начнется серия экопросветительских занятий от команды Стратегии развития Казанки. Первым событием станет экскурсия по Казанке на катере с воздушной подушкой. Начало в 15:00, для участия нужна бесплатная регистрация.

Программа во дворе Присутственных мест останется прежней: в 12:00 — показ спектакля в жанре клоунады «Сундук Абики»; в 15:15, 18:00, 19:00, 20:00 — показы интерактивного спектакля «Окно в прошлое» с участием Деда Мороза и Снегурочки; в 16:00 — спектакль «Сон Дедушки Мороза — Кыш Бабай тше».

В парках Казани продолжатся гастроли уличного театра Vokrug. В 15:00 выступление артистов состоится в парке «Крылья Советов», а в 18:00 — в детском парке «Елмай». В 18:00 на катке парка «Черное озеро» пройдет вечеринка «Бэйби тунайт», где прозвучит музыка из золотой эпохи MTV от диджеев Lenar и Rin.

С 3 января на территории Казанской ярмарки откроется выставка цифрового искусства NEW NUR NOW. На выставке цифрового искусства будут представлены 130 работ от 25 художников из 13 стран мира. Стоимость билетов — от 500 руб.

4 января

В 11:00 на территории будущего парка «Манзара» состоится экскурсия «В поисках устья Казанки». Участие в событии зимней городской лаборатории «Горожанин-ученый» по бесплатной регистрации.

Во дворе Присутственных мест снова покажут спектакль в жанре клоунады «Сундук Абики», начало в 12:00. В 15:15, 18:00, 19:00, 20:00 здесь представят интерактивный спектакль «Окно в прошлое» с участием Деда Мороза и Снегурочки, а в 16:00 — спектакль «Сон Дедушки Мороза — Кыш Бабай тше», который будет сопровождаться переводом на РЖЯ.

Инклюзивное событие состоится в этот день и в центре семьи «Казан», где проведут экскурсию по зданию и покажут короткометражные фильмы с тифлокомментированием для людей с нарушением зрения. Начало в 15:30, вход по бесплатной регистрации.

Финальные выступления уличного театра Vokrug пройдут в парках Казани. В 15:00 представление «Без притяжения» покажут в парке по ул. Мира в Дербышках, а в 18:00 — в Горкинско-Ометьевском лесу.

В 16:00 в Центре современной культуры «Смена» пройдет лекция «Настали святки. То-то радость! Гадает ветреная младость: как, когда и почему гадали крестьяне». Кандидат исторических наук Елена Гущина расскажет, как гадали разные народы, чем сопровождался этот процесс и какие были последствия. В 19:00 здесь покажут фильм «Птица» (18+). Главная героиня фильма — девушка Бэйли, страдающая от одиночества и встретившая парня по кличке Птица. Стоимость билетов на каждое событие — 300 руб.

5 января

Новогодняя программа двора Присутственных мест завершится серией открытых событий для детей и взрослых. В 12:00 зрителей приглашают на финальный показ спектакля в жанре клоунады «Сундук Абики». В 13:00 начнется музыкальная концертная программа кавер-группы «Джамбэрри» с русскими, татарскими и иностранными хитами. А в 15:15, 18:00, 19:00, 20:00 в общественном пространстве представят интерактивный спектакль «Окно в прошлое» с участием Деда Мороза и Снегурочки.

В 16:00 в «Смене» прочтут лекцию «Джон Кейдж: (де)композитор, изобретатель, философ». Композитор и преподавательница Лилия Исхакова расскажет о творчестве одной из самых влиятельных и неоднозначных фигур в истории музыки. В 19:00 здесь состоится показ картины «Надо снимать фильмы о любви» (18+). По сюжету, российская съёмочная группа приезжает в Варанаси для съемок артхауса. Атмосфера древнего города подталкивает к размышлениям о смысле происходящего, сути кино, ценностях и многом другом. Стоимость билетов на события — 300 руб.

В Национальной библиотеке РТ пройдет презентация романа «Путешествия Лейлы». О нем расскажет писательница Дания Жанси. Главная героиня книги — фешн-пиарщица Лейла, проводящая всё время в самолетах, гостиницах и на рабочих встречах. Начало в 16:00, вход по бесплатной регистрации.

В 18:00 в Лядском саду пройдет зимний концерт «Октава». Хедлайнер вечера — группа ARTEMIEV, основанная музыкантом, актером и автором песен Павлом Артемьевым. Также в этот вечер на сцене выступит артистка лейбла Yummy Music — Elina.

6 января

В 11:00 на озере Комсомольское в Дербышках проведут День закаливания. Любители зимнего закаливания смогут принять участие в общем заплыве, а затем согреться в бане-бочке.

В 12:00 на Большом Голубом озере в рамках занятия городской лаборатории «Горожанин-ученый» пройдет прогулка с орнитологом и установка кормушек. Для участия нужна бесплатная регистрация.

На бульваре на ул. Серова аудиохудожница и педагог по музыкальному развитию Регина Рокитянская проведет мастер-классы для детей с ментальными особенностями и для взрослых с нарушением зрения. Участники познакомятся с разнообразными инструментами и попробуют создать музыку самостоятельно. Начало в 12:00, участие по бесплатной регистрации.

В 16:00 в Центре семьи «Казан» пройдет вводное занятие по РЖЯ с представителями сообщества глухих, которые обучат всех желающих базовым навыкам общения на жестовом языке.

Серия событий для детей и взрослых пройдет в Центре современной культуры «Смена». В 12:00 на детском занятии «Адвент-календарь „Смена года!“» архитекторы Аделина Абдуллина и Маргарита Зверко научат участников делать адвент-календарь. В 16:00 на лекции «Deus ex Machina: настоящее и будущее биоинформационного капитализма» аспирантка факультета социальной и политической философии КФУ Людмила Кайд расскажет, как технологии и алгоритмы создают иную социальную ткань и какие практики сопротивления последним существуют. А в 19:00 здесь пройдет показ фильма «Чувствуй» (12+). По сюжету в конюшне в Тверской области рождается слепой жеребёнок. Любительница лошадей Татьяна Акимова размышляет, стоит ли ей его спасти и взять на себя ответственность за живое существо. Стоимость занятия для детей — 500 руб., билет на лекцию и кинопоказ стоит по 300 руб.

В 17:00 в КЦ «Московский» пройдет концерт «Джаз перед Рождеством». На сцене выступят вокалист и гитарист из Бразилии Жоандер Сантос, выпускница Московского института культуры Лейла Челях, а также джазовые исполнители из Казани Лилия Чугунова, Андрей Руденко, Ruden Jazz Band и квартет Натальи Железных. Стоимость билетов — от 1200 руб. (16+)

В «Униксе» пройдет трибьют-шоу, посвященное группе Metallica и их культовой пластинке S&M — записи концертного выступления группы с симфоническим оркестром Сан-Франциско. В исполнении оркестра прозвучат легендарные хиты Nothing Else Matters, Master of Pupets, Enter Sandman и другие. Начало в 18:00, билеты — от 1200 руб. (12+)

7 января

В 15:00 всех желающих приглашают на ежегодный праздник снежных фонарей, где участники создадут фигуры и композиции из снега, подсвеченные изнутри свечами. Событие пройдет на территории Русско-Немецкой Швейцарии.

В 16:00 в «Смене» начнется лекция «Биоэтика: взгляд юриста». Доктор юридических наук Елена Лунева расскажет, как биоэтика влияет на юридические аспекты и какова её роль в разрешении конфликтов в медицине и охране окружающей среды. В 19:00 на дискуссии «Плоть: заставь её говорить» выступят поэты Максим Булатов, Игорь Тишин и Николай Артюшкин, а также психоаналитики Ралина Стрелкова, Луиза Хабибуллина и Алексей Павлов. Вход на каждое событие — 300 руб.

В 19:00 в ИТ-парке имени Башира Рамеева пройдет гала-концерт ежегодного Международного Stand Up фестиваля. Комики со всей России покажут свою стендап-комедию и поборются за денежные призы. Стоимость билетов — от 1500 руб. (18+)

8 января

В 12:00 в Горкинско-Ометьевском лесу фестиваль «Незабытых дел». В программе: турнир по снежкам, зимний футбол в валенках, детские мастер-классы, тихая прогулка по лесу, фотозона и большая полоса препятствий.

В 13:00 в центре семьи «Казан» танцор, артист и хореограф Ильдар Алекбаев и аудиохудожница и педагог по музыкальному развитию Регина Рокитянская проведут танцевальный мастер-класс для участников с особенностями физического развития. Для участия нужна бесплатная регистрация. (16+)

Новогодняя программа центра современной культуры «Смена» завершится лекцией «Генетически модифицированные организмы: возможности и ограничения», на которой доктор биологических наук Айрат Каюмов расскажет, что такое ГМО и как эти организмы применяют. А в 19:00 зрителей приглашают на показ фильма «Хаяо Миядзаки и птица» (16+) о создании фильма «Мальчик и птица». Во время работы японского режиссера сопровождает его друг и продюсер Тосио Судзуки. Стоимость билетов на события — 300 руб.

В Саду рыбака а капелла группа «Атмосфера» исполнит новогодние композиции. Выступление хора запланировано на 18:00.

