Из украинского плена вернулось четверо пермяков

При обмене военнопленными с украинской стороной в Россию вернулись четверо пермяков, сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Всего в Россию вернулось 150 военнопленных из Украины. Господин Сапко уточнил, что среди вернувшихся - все контрактники, из Перми, Березников, Нытвы.

Последний раз из украинского плена пермяки возвращались в сентябре – тогда в Прикамье вернулось пять военнослужащих.