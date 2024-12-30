В Перми состоялось открытие «Бионорд Катка»

В Перми стартовал Фестиваль зимних видов спорта. Все события, которых в течение зимнего сезона 2024–2025 года запланировано около тридцати, будут проходить на «Бионорд Катке» на площади перед Театром-Театром. С открытием центрального городского пространства для активного отдыха жителей и гостей города поздравила министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.

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«Третий год мы создаем спортивное пространство, которое так полюбилось пермякам и гостям краевой столицы. Каток является центром притяжения жителей, в том числе молодежи и семей с детьми. Это отличная возможность отдыхать активно и интересно. В этом сезоне также запланирована насыщенная событийная программа», – сказала Татьяна Чеснокова.

Титульным партнером Фестиваля зимних видов спорта выступил Уральский завод противогололедных материалов – ведущий российский производитель высокоэффективных противогололедных средств под брендом «Бионорд».

«Городские пространства обретают новое звучание, когда технологии и инициативы дополняют друг друга. Это позволяет превращать привычные улицы и площади в живые и теплые пространства, где люди могут активно проводить время и наслаждаться зимней атмосферой. В этой связи «Бионорд Каток» – не просто место для катания, а символ праздничной атмосферы, который объединяет жителей и гостей города», – отметил разработчик и создатель «Бионорда» Рустам Гильфанов.

Общая площадь катка составляет более 2 тыс. кв. м. Ледовая арена состоит из основного и детского катков. Для удобства посетителей работает зона отдыха с кафе-верандой, прокат коньков, а также декорированные фотозоны.

Посещение является бесплатным и осуществляется по предварительной регистрации на портале умный-спорт.рф.

Обязательно нужно будет указать фамилию, имя и отчество. Далее – выбрать дату посещения катка и нажать на кнопку «Предварительная запись». В личном кабинете сформируется QR-код, который можно будет распечатать или сохранить на телефон. При посещении мероприятий участник должен будет на входе предъявить контролеру этот QR-код.

График работы катка:

• ежедневно с 10:00 до 22:00, с пятницы по воскресенье – до 23:00;

• технические часы – с 16:00 до 17:00 (каток закрыт на техническое обслуживание, чтобы освежить лед).

Расписание может корректироваться – в зависимости от погоды.

ООО «УЗПМ»