В Сочи заработал штаб по спасению пострадавших в результате ЧС птиц

В Сочинском географическом обществе начал свою работу координационный штаб для помощи птицам, пострадавшим от разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Как сообщает пресс-служба администрации города-курорта, специалисты прошли инструктаж, а на встрече с волонтерами определили основные задачи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

На базе общества организован сбор лекарств, специальной одежды и необходимого оборудования для спасательных работ. Штаб работает по адресу Курортный проспект, 113, где будет собираться информация о птицах, нуждающихся в помощи.

Директор департамента по охране окружающей среды администрации Сочи Александр Гиньковский сообщил, что при необходимости город готов предоставить помещения и моющие средства для экологов и волонтеров на пляжах. В ликвидации последствий нефтеразлива участвуют спасатели ЮРПСО МЧС России, сотрудники аэропорта Сочи, члены географического общества, студенты и преподаватели местных вузов.

Совместными усилиями в Анапе и Темрюкском районе спасено более 300 водоплавающих птиц.

Андрей Пугачев