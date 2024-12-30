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В Сочи заработал штаб по спасению пострадавших в результате ЧС птиц

В Сочинском географическом обществе начал свою работу координационный штаб для помощи птицам, пострадавшим от разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Как сообщает пресс-служба администрации города-курорта, специалисты прошли инструктаж, а на встрече с волонтерами определили основные задачи.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

На базе общества организован сбор лекарств, специальной одежды и необходимого оборудования для спасательных работ. Штаб работает по адресу Курортный проспект, 113, где будет собираться информация о птицах, нуждающихся в помощи.

Директор департамента по охране окружающей среды администрации Сочи Александр Гиньковский сообщил, что при необходимости город готов предоставить помещения и моющие средства для экологов и волонтеров на пляжах. В ликвидации последствий нефтеразлива участвуют спасатели ЮРПСО МЧС России, сотрудники аэропорта Сочи, члены географического общества, студенты и преподаватели местных вузов.

Совместными усилиями в Анапе и Темрюкском районе спасено более 300 водоплавающих птиц.

Андрей Пугачев

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