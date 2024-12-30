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Станция переливания крови рекомендует дончанам не пить алкоголь и прийти на сдачу 4 января

Областная станция переливания крови приглашает ростовчан принять участие в акции «С Новым годом, Служба крови!» и стать донорами 4 января. Об этом сообщает сайт ro.todаy.

Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

Прийти в этот день на станцию и сдать кровь может любой житель Ростовской области старше 18 лет.

Станция предупреждает, что потенциальному донору надо быть без признаков простуды, а также в течение трех суток не принимать обезболивающие лекарства. Кроме того, перед сдачей крови необходимо как минимум 48 часов не пить спиртные напитки, а за сутки – не есть жирной, копченой, соленой пищи, молока, яиц, фиников, шоколада и бананов.

С 2025 года на Дону станут давать звание «Почетный донор Ростовской области». Его получат граждане, сдавшие безвозмездно кровь не менее тридцати раз.

Сергей Иванов

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