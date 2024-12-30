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Суд продлил содержание под стражей экс-руководителя шахты «Обуховская»

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей бывшего генерального директора АО «Шахтоуправление "Обуховская"» Дениса Азарова.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Экс-руководитель АО Денис Азаров находится под арестом с февраля. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) и мошенничестве (ст. 159 УК РФ). По версии следствия, он может быть причастен к выводу порядка $145 млн валютной выручки АО «Шахтоуправление "Обуховская"» за границу.

Денис Азаров руководил «Обуховской» с июня 2022 по июнь 2023 года.

АО «Шахтоуправление "Обуховская"» с 2012 года входило в украинскую группу компаний DTEK известного предпринимателя Рината Ахметова.

С 2015 года «Обуховская» продавала уголь через посредника - зарегистрированную в Швейцарии фирму DTEK Trading. По данным следствия, неустановленные лица из числа руководителей и бенефициаров DTEK в 2022 году организовали переуступку имевшейся на тот момент задолженности DTEK Trading перед АО «Шахтоуправление "Обуховская"». Злоумышленники заключили от имени АО фиктивные договоры уступки прав требования в пользу «своих» юрлиц. Фактически же денежные средства в счет оплаты дебиторской задолженности за поставки угля в размере $146,6 млн в АО «Шахтоуправление "Обуховская"» не поступили.

АО признано в уголовном деле потерпевшей стороной.

Сергей Иванов

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