«”Дед Мороз” ни разу не подводил»

Гирлянды из цветной бумаги и хрупкие елочные игрушки из тончайшего стекла, борода гнома из старой мочалки и Дед Мороз из папье-маше, традиционные «Оливье» и «Селедка под шубой» и моченые арбузы, и, конечно, «Голубой огонек». Есть в нашей стране воспоминания, которые согревают сердца каждого и объединяют нас, несмотря ни на что. В преддверии Нового года, сотрудники «Ъ-Кубань» предлагают вам погрузиться в ностальгию и вспомнить о добрых новогодних традициях СССР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива Наташи Решетняк Фото: из личного архива Наташи Решетняк

Наташа Решетняк, главный редактор «Ъ-Кубань»:

«Я не помню, чтобы в нашей семье к Новому году как-то особенно готовились и придавали ему большое значение. Вместо елки часто ограничивались несколькими пушистыми ветками, которые создавали праздничное настроение не хуже целого дерева. Позже появилась пластиковая ель.

Елочные стеклянные игрушки (шишки, кукурузные початки, ракушки, морские коньки, сосульки) бережно хранились в большой коробке с ватой, как настоящие семейные реликвии. Но, несмотря на всю осторожность, каждый год во время украшения елки случались маленькие трагедии — разбивались одна-две игрушки. Еще была электрогирлянда с крашенными гуашью лампочками. Местами краска на них облупилась.

Особенно запомнился процесс украшения дома дождиком. Мы клеили его к потолку с помощью смоченной в мыльном растворе ваты. Нужно было подкинуть дождик так, чтобы он мгновенно прилип. Удавалось не с первого раза.

Отправка поздравительных открыток была важным ритуалом. Они отправлялись всем родственникам в других городах, в ответ мы получали такое же количество поздравлений. На открытках, которые складывались в отдельный ящик и хранились долгие годы, были изображены герои мультфильмом, Дед Мороз со Снегурочкой, часто — мишки.

Увлекательным был процесс изготовления новогоднего костюма на утренник в детсад. Родители всегда походили к этому творчески, с фантазией. Обычно девочек наряжали снежинками, мальчиков — зайчиками. Но мама с папой хотели, чтобы мой костюм выделялся среди других. Однажды меня нарядили мухомором. Это был фурор! На изготовление шляпки из картона у мамы ушел целый день».

Дима Михеенко, шеф-редактор «Ъ-Кубань»:

«Мы жили в общежитии барачного типа в центре Перми, достаточно бедно. Елка была маленькая — размером полметра, пластмассовая, на крестообразной деревянной подставке с пластиковой красной звездой. Мы собирали елку в конце 20-х чисел декабря и разбирали после 14 января, коробка убиралась на антресоль до будущего года. Из украшений были, как помню, стеклянные шары кислотно сиреневого, желтого, зеленого и синего цветов. Одним комком из года в год доставалась из коробки мишура и "дождик", все это распутывалось и навешивалось на елку. Еще была традиция вешать на елку конфеты, а точнее завернутую в фантики вату. Ватой мы обкладывали низ елки, имитируя снег, и ставили главный символ Нового года на подоконник, возле окон с напаянной на них наледью. Окна мы, как правило, тоже украшали вырезанными из цветной бумаги снежинками. Вот, пожалуй, и весь новогодний антураж нашей барачной комнаты.

Из украшений стола были традиционно салаты — “Сельдь под шубой”, “Оливье”, “Мимоза”. На горячее — запеченная в духовке курица, на гарнир — картошка. С алкоголем было тяжело, был сухой закон, поэтому водку доставали, стоя часами в очередях. Зато для нас, мелких, всегда ставили морс и компот из летних заготовок или варенья — малину и землянику мы собирали летом в деревне у бабушки.

Дарили какие-то символические подарки — носки, поделки, сладости. Конфеты тогда стоили дешево, поэтому, помню, было много конфет, но с белой начинкой, с шоколадной — мало.

Но самое главное в новогоднюю ночь — это был телевизор. У нас — черно-белый "Рекорд". Все собирались у праздничного стола и смотрели до утра новогодний огонек и другие праздничные передачи и фильмы. Каналов было только два — первый и второй».

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Тат Гаспарян, корреспондент «Ъ-Кубань»:

«Ни один новогодний стол в армянской семье не обходится без шашлыка и толмы. Что в советское время, что сейчас. Еще одна традиция, которая не меняется — дарить подарки только детям. В основном — игрушки. Но что помню из советского детства, елка всегда была живая. Мы ее либо покупал на рынках, либо ездили в лес рубить, тогда, наверное, так можно было».

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Миша Волкодав, судебный обозреватель «Ъ-Кубань»:

«Празднование Нового года в детстве — это то, что мы несем через всю жизнь. Новый год — пожалуй, самый главный праздник для любого ребенка. Наверное, он даже главнее и долгожданнее, чем день рожденья. Ведь в отличие от дня рожденья там есть не только подарки, но еще и атмосфера ожидания сказки, добра, предвкушение праздника. Сидишь на теплом ковре перед телевизором, по которому, кажется, круглосуточно крутят “В гостях у сказки”. Под “Золушку” и “Летучий корабль” очень хорошо идет “Кара-Кум” и “Гуливер” из подарка, полученного на школьной елке. И да... Обязательно с мандаринами вприкуску. Солдатики и машинки на полу перемешаны с конфетными обертками. И, конечно же, елка.

Рядом подготовкой к празднику заняты родители, а сестра пытается что-то умное прочитать к сессии. А в перерывах между телевизором — через палисадник, дырку в заборе, бежишь в соседний двор к друзьям. Там всегда было, чем заняться настоящим мушкетерам и д’Артаньянам, особенно в предновогодние дни, когда за плечами не висел груз невыученных уроков. Ну, а если кто-то из господ мушкетеров не обеспечивал явку, четверка мушкетеров вполне себе могла переквалифицироваться в троицу гардемаринов. Была бы честь! Была бы честь!»

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Вова Бут, дизайнер «Ъ-Кубань»:

«В советские годы новогодние утренники в детском саду становились особенным событием. Костюмы создавались руками родителей из подручных материалов — от мочалок до тетрадных листов. Помню, борода гнома из синтетической мочалки на резинке нещадно колола лицо, а огромный картонный колпак дополнял образ. Другой запомнившийся костюм — черная шапка-шлем с аппликацией котика, дополненная белыми колготками и шортами с хвостиком.

Особую радость приносили новогодние подарки, которые дарили в детсаду или мама приносила с работы. Несмотря на то, что мы жили на Кубани, в то время мандарины — это была экзотика. В станицах они появлялись только к Новому году и в небольших количествах. И в этих подарочных наборах они всегда были. Это было удивительно! Мы делили их на дольки и ели не спеша. Аромат, вкус, запах — казались просто потрясающими! Дальше разбираешь конфеты. О, "Каракум" — запредельное удовольствие, два "Гулливера" и шоколадка "Бабаевская" — это вообще целое богатство. Ешь, наслаждаешься, как эти сладости хрустят, трескаются, ломаются.

Семейные застолья проходили скромно. А 1 января собирались родственники, готовили простые блюда: пирожки, пироги, соус из картофеля и мяса. Традиционным угощением были моченые арбузы, которые хранили в бочках.

Главным украшением дома становилась полутораметровая елка. Ее устанавливали в специальный чемодан-подставку с болтовым креплением, который смастерил батя. Он был очень рукастый! Механизм представляет собой чемодан, обитый металлическими уголками, внутри которого находится подставка для елки с электроприводом. Елку устанавливали в подставку, фиксировали болтами, украшали советскими стеклянными игрушками и самодельной гирляндой из крашеных лампочек. После подключения к электросети чемодан плавно вращал елку. Рядом с елкой традиционно ставили полуметровую фигуру Деда Мороза из папье-маше с посохом и мешком.

Устройство получило название "Батин чемоданчик" и стало семейной реликвией. Хотя сейчас механизм уже не может вращать елку, он по-прежнему бережно хранится как память об отце-изобретателе».

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Андрей Пугачев, корреспондент «Ъ-Кубань»:

«В нашей семье елку мы всегда наряжали вечером 31 декабря. И я всегда знал, что на следующее утро под ней будут очень крутые подарки. “Дед Мороз” ни разу не подводил. Наряжали не только традиционными елочными шарами, но и фигурками животных из русских сказок. Венчала эти украшения большая пятиконечная звезда сверху. Елка была всегда живая и пахла лесом. Поверх елочных игрушек мы вешали самодельные светящиеся гирлянды — спаянные проводами лампочки, которые собственноручно красили в разные цвета. Вниз, под елку ставили огромного Деда Мороза и густо застилали ватой, символизировавшей снег.

На следующий день 1 января обязательно всей семьей ходили на новогоднее представление в цирк. Сегодня в это сложно поверить, но на Кубани когда-то были снежные зимы. На Новый год всегда выпадало много снега. Сугробы иногда бывали в человеческий рост, стояли морозы. Все это создавало очень праздничное новогоднее настроение.

Позже, уже в школе традицией стали праздничные утренники накануне новогодних каникул. Вначале — общешкольные, проходившие в актовом зале. Потом каждый класс собирался отдельно на новогодние вечера. Такие мероприятия всегда проходили очень весело и задорно. Мы облачались в новогодние костюмы, специально сшитые для нас родителями. Однажды я, например, побывал звездочетом, с огромным картонным колпаком на голове, украшенным звездочками из фольги. А на следующий год — клоуном. С большим удовольствием на таких вечерах мы с одноклассниками участвовали в различных викторинах и соревнованиях, которые придумывали для нас вместе с родителями учителя. По итогу победители получали большущий мешок подарков (впрочем, и проигравшие — тоже)».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива Марины Нимченко Фото: из личного архива Марины Нимченко

Марина Нимченко, редактор «Ъ-Кубань»:

«Новый год и в советское время был любимым праздником для детей и взрослых, но, кажется, ажиотажа вокруг него было меньше. Хотя готовиться к нему начинали заблаговременно, чтобы купить дефицитные продукты к праздничному столу: копченую колбасу, шпроты, зеленый горошек. В 20-х числах декабря устанавливали городскую елку на площади и начинали свою работу елочные базары в магазинах игрушек. Там можно было купить карнавальные костюмы и елочные игрушки. Было много фигурных игрушек: зайчиков, белочек, домиков, снеговиков, гномов и пр. Игрушки были очень хрупкими и достаточно дорогими, так как они были изготовлены из тончайшего стекла. Также украшения для елки делали своими руками дома или на уроках труда в школе: цепи из цветной бумаги, звезды из фольги, снеговиков из ваты. Дома елки ставили ближе к самому празднику, предварительно сделав генуборку.

31 декабря был рабочим днем, только сокращенным. Но хозяйки успевали и сами принарядиться, и накрыть стол, так как многие блюда готовили накануне. На стол обычно ставили оливье, селедку под шубой, холодец, курицу и домашний торт. Как правило, "Наполеон", но были и сложные варианты, где в масляный крем вместо красителей добавлялись свекольный и морковный сок, и даже зеленка.

Отмечали праздник чаще всего в кругу семьи, смотрели "Голубой огонек" — там известные артисты исполняли свои новые песни. Под бой курантов зажигали бенгальские огни и хлопали хлопушки. Потом, если позволяла погода, шли на городскую елку.

Утром под елкой дети находили подарки. Это могли быть игрушки, одежда, обувь, пластинки со сказками или диафильмы, иногда просто целофановый кулек с конфетами, мандаринкой и яблоком. Взрослым подарки не полагались».