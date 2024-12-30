Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Лаишевском районе Татарстана открыли два фельдшерско-акушерских пункта

В Лаишевском районе Татарстана два новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) по нацпроекту «Здравоохранение». Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

ФАПы открылись в селах Чирпы и Державино. На территории первого пункта в здании площадью 62 кв. м разместили лечебные кабинеты, установили гинекологическое кресло, процедурный кабинет, комнату ожидания и сделали помещения для персонала. ФАП обслуживает более 200 жителей села Чирпы и прилегающих населенных пунктов.

На втором пункте площадью около 78 кв. м есть фельдшерские услуги, процедурные и прививочные кабинеты. Численность села Державино составляет почти 400 человек.

Диана Соловьёва

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...