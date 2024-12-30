В Лаишевском районе Татарстана открыли два фельдшерско-акушерских пункта

В Лаишевском районе Татарстана два новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) по нацпроекту «Здравоохранение». Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

ФАПы открылись в селах Чирпы и Державино. На территории первого пункта в здании площадью 62 кв. м разместили лечебные кабинеты, установили гинекологическое кресло, процедурный кабинет, комнату ожидания и сделали помещения для персонала. ФАП обслуживает более 200 жителей села Чирпы и прилегающих населенных пунктов.

На втором пункте площадью около 78 кв. м есть фельдшерские услуги, процедурные и прививочные кабинеты. Численность села Державино составляет почти 400 человек.

Диана Соловьёва