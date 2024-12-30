В Сочи продается 939 квартир со сдачей в 2024 году

В Сочи на первичном рынке недвижимости выставлено 939 квартир и апартаментов, которые должны быть сданы до конца 2024 года. Об этом в своем исследовании сообщает компания «Оникс-Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

С августа по декабрь уходящего года объем предложения сократился более чем в 1,5 раза (57%), что в абсолютных показателях составляет 1244 лота.

Наибольшее количество объектов представлено в формате однокомнатных квартир и апартаментов — 348 лотов. В августе объем предложения по этому типу сократился на 70% (на 806 лотов).

Также значительное число лота предлагается в формате квартир-студий: продаются 313 объектов, но с августа их количество уменьшилось на 41,2%, или на 219 объектов.

По данным «Оникс-Недвижимость», единственным форматом, где отмечается рост предложений с августа по декабрь, стали трехкомнатные квартиры. Их число увеличилось на 43 единицы и достигло 76 объектов к декабрю.

Самая дешевая квартира в Сочи, представленная на продажу, стоит 9 млн руб. За эту сумму можно приобрести лот площадью 21 кв.м., расположенный в Хостинском районе города-курорта.

Андрей Пугачев