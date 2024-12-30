Общественный транспорт в Ростове в новогоднюю ночь будет работать до часа ночи

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января работа общественного транспорта в Ростове будет продлена до часа ночи. Об этом сообщается в Telegram-канале главы города Алексея Логвиненко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин Фото: Василий Дерюгин

Согласно сообщению, в последующие январские праздничные дни городской транспорт будет работать по расписанию выходного дня.

В Telegram-канале градоначальника также сообщается, что для обеспечения устойчивой работы систем жизнеобеспечения города в новогодние и рождественские праздники в администрации Ростова создан оперативный штаб.

Аварийно-восстановительные бригады всех ресурсоснабжающих предприятий города до 9 января будут круглосуточно дежурить в режиме повышенной готовности.

Сергей Иванов