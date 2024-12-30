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Общественный транспорт в Ростове в новогоднюю ночь будет работать до часа ночи

Власти Ростова для работы систем обеспечения города создали оперативный штаб

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января работа общественного транспорта в Ростове будет продлена до часа ночи. Об этом сообщается в Telegram-канале главы города Алексея Логвиненко.

Фото: Василий Дерюгин

Фото: Василий Дерюгин

Согласно сообщению, в последующие январские праздничные дни городской транспорт будет работать по расписанию выходного дня.

В Telegram-канале градоначальника также сообщается, что для обеспечения устойчивой работы систем жизнеобеспечения города в новогодние и рождественские праздники в администрации Ростова создан оперативный штаб.

Аварийно-восстановительные бригады всех ресурсоснабжающих предприятий города до 9 января будут круглосуточно дежурить в режиме повышенной готовности.

Сергей Иванов

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