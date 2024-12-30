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«Снежный вальс» и «Вихрь танца в Рождество»

Какие концерты, спектакли и киносеансы посетить в Уфе с 3 по 9 января

На новогодних каникулах в Уфе состоятся концерты «Дискотека Союз» со звездами 1980–90-х, выступит группа «Цветы» и Государственный академический ансамбль народного танца имени Гаскарова. В театрах покажут спектакли «Ох уж эти мальчики», «У ковчега в восемь» и «Снежный вальс». В прокате в кинотеатрах выйдут в прокат фильмы «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Канун Рождества», «Последний ронин» и «Домовенок Кузя». Состоятся кинолектории, мастер-классы, елки.

Концерты

В Тинькофф Холле 4 января пройдет концерт «Дискотека Союз». Выступят звезды 198–90-х: группа «На-На», Виктор Салтыков, Татьяна Овсиенко, «Белый орел» и «Божья коровка», Александр Добрынин и другие.

В тот же день в ГКЗ Башкортостан в рамках юбилейного тура выступит группа «Цветы». Прозвучат песни «Мы желаем счастья вам», «Звездочка моя ясная», «Летний вечер» и другие.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

7 января в Городском дворце культуры с концертом «Вихрь танца в Рождество» выступит Государственный академический ансамбль народного танца имени Гаскарова. В программе легендарные композиции репертуара — танцы из золотого фонда башкирской хореографии и другие яркие постановки. Коллектив также исполнит татарский, молдавский, испанский, китайский, аргентинский и другие танцы народов мира.

Спектакли

6 января во Дворце молодежи покажут комедию «Ох уж эти мальчики». Провинциальный актер Роман Сироткин готов на все ради роли в сериале. Деньги на этот сериал дает отец режиссера, но только при условии, если сын женится и подарит ему внуков. Тогда Сироткин решает переодеться в женское платье и выдать себя за невесту сына. Забавные переодевания, нелепые ситуации запутывают историю. В ролях: Илья Алексеев, Михаил Химичев, Анатолий Котенев, Алексей Моисеев.

В Национальном молодежном театре имени Мустая Каримова 7 января сыграют спектакль «У ковчега в восемь». Три пингвина, живущие в холодной Антарктике, постоянно ссорятся из-за пустяков. Во время одной такой ссоры к ним прилетает Белая Голубка, которая сообщает о всемирном потопе, о том, что Бог велел собрать «каждой твари по паре» для продолжения рода, а все остальные погибнут. Пингвинам предстоит решить проблему, как проникнуть на Ноев ковчег, имея два билета на троих. В ролях: Рамзиль Сальманов, Аида Кульбаева, Шагит Хамматов, Гузель Аюпова, Венер Камалов.

В Городском дворце культуры 9 января представят спектакль «Снежный вальс» по пьесе «Плененные в снегу» современного английского драматурга Питера Куилтера. Действие романтической комедии «Снежный вальс» разворачивается в зимнюю бурю. В основе сюжета — зарождение отношений двух одиноких соседей: Патрика и Джудит. Они совершенно разные и, возможно, никогда бы не познакомились, если бы не въюга. В ролях: Ярослав Бойко и Мария Порошина.

Кино

В кинотеатрах начался прокат фильма «Последний ронин» (Россия). Недалекое будущее: изменение климата и ядерная война практически уничтожила цивилизацию: земли выжжены, города разрушены, техника не работает. Главная валюта в этом мире — патроны. Одинокий Ронин в поисках убийцы своего отца странствует по пустошам, где его подстерегают охотники за головами и бандиты. Но однажды судьба сводит его с девочкой-подростком Марией, которая обещает Ронину огромную плату за доставку до места ее рождения.

В ролях: Юрий Колокольников, Диана Енакаева, Даниил Воробьев, Тихон Жизневский, Александр Мизев и другие.

Фото: Олег Никишин, Коммерсантъ

Фото: Олег Никишин, Коммерсантъ

В эти дни можно будет посмотреть семейный фильм «Домовенок Кузя» (Россия). Домовенок сбегает из плена Бабы-яги и оказывается в квартире девочки Наташи и ее родителей. Кузе нужно найти свой волшебный сундучок, исполняющий желания, однако Баба-яга имеет и на сундучок, и на домовенка свои планы. В ролях Сергей Бурунов, Гарик Харламов, Алика Смехова, Екатерина Стулова, София Петрова и другие.

В кинотеатрах также продолжается показ фильма «Канун Рождества» (Норвегия, Швеция). Канун Рождества, но брат и сестра Гуннар и Гунилла больны и встречают праздник в кроватях. Все меняется благодаря старинным часам, полученным ими в подарок. В часах живет деревянная кукушка, которая и переносит ребят в мир сказок Астрид Линдгрен. В ролях: Сесилия Форсс, Вильхельм Бломгрен, Улоф Вретлинг, Япрак Морали, Корнелия Даль и другие.

В прокате кинотеатров — еще один российский фильм «Волшебник Изумрудного города: дорога из желтого кирпича». В далеком городе живет девочка Элли. Посланный колдуньей Гингемой ураган унес Элли с собакой Тотошкой в Страну жевунов. Чтобы вернуться домой, Элли нужно дойти по желтой кирпичной дороге до Изумрудного города и найти Волшебника. В ролях: Екатерина Червова, Юрий Колокольников, Евгений Чумак, Светлана Ходченкова, Василина Маковцева и другие.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В «Артерии» с 3 по 12 января проведут мастер-классы по ручной лепке из глины. 3 и 9 января состоится кинолекторий с кинокритиком Сергеем Бархатовым: смотреть и обсуждать планируется мультфильмы «Полярный экспресс» и «Секретная служба Санта Клауса». 4 января — интерактивный спектакль для детей «Снегурочка» театра «На ковре». 4 и 6 января — Большой новогодний Stand up концерт. 7 января — рождественская елка театра «На ковре».

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