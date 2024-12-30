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Год семьи продлили

Уральские семьи получат поддержку до 2 млн рублей

Фото: пресс-служба Forum

Фото: пресс-служба Forum

2024 год был объявлен в России Годом семьи. Однако ценность крепкой семьи не имеет срока годности и не ограничивается 31-м декабря 2024 года.

Так в канун Нового года девелопер Forum объявил о новой программе, которая предусматривает дополнительные меры поддержки семей сотрудников, у которых в 2025 году состоится пополнение.

Речь идет и о многодетных парах, и о тех, у кого родится первенец. Семьи смогут рассчитывать на дополнительные выплаты до 2 миллионов рублей и возможности улучшить жилищные условия.

В дальнейшем программу планируют расширять.

АО «Форум-групп»

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