Областной перинатальный центр получил четыре ИВЛ-аппарата

По сообщению пресс-службы губернатора, четыре новых аппарата ИВЛ экспертного класса поставлены в областной перинатальный центр (он действует на базе городской клинической больницы №40 Нижнего Новгорода). Медицинское оборудование искусственной вентиляции легких будет использоваться для респираторной поддержки недоношенных детей.

В перинатальный центр медики привозят беременных и рожениц, у которых возникают риски для здоровья матери и ребенка, в том числе преждевременных родов. бол «Использование новых аппаратов ИВЛ способствует повышению качества оказания медицинской помощи женщинам и их малышам», — отметила заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Галина Карпова. Бюджет потратил 29 млн руб. на закупку медтехники.

В минздраве добавили, что в 2025–2027 годах в областном перинатальном центре планируется полностью заменить имеющееся оборудование на ИВЛ-аппараты экспертного класса. Также в рамках нацпроекта «Семья» в пяти муниципалитетах планируется открыть новые женские консультации на базе акушерско-гинекологических кабинетов.

Также перинатальный центр проводить новогоднюю акцию для детей, родившихся накануне и сразу после Нового года. Малышей, рожденных с 30 декабря по 1 января, будут выписывать в праздничных новогодних костюмах – подарочном конверте и шапочке Деда Мороза. По словам главврача ГКБ №40 Ольги Мануйленко, такое новогоднее облачение новорожденных порадует счастливых родителей и запомнится надолго.

Иван Сергеев