Подростку, взорвавшему петарду в «Седьмом небе», спасли часть пальцев

Нижегородским врачам удалось спасти часть пальцев 13-летнего подростка, который вчера поджег петарду на территории фудкорта ТЦ «Седьмое небо», устроив небольшую панику среди посетителей сильным хлопком. Пиротехническое изделие взорвалось у ребенка в ладони, повредив все пальцы.

Как сообщил тг-канал «Бокал прессека» Алексея Никонова, травматологи 1-ой детской городской клинической больницы Степан Секаев и Сергей Жеребцов четыре часа оперировали пострадавшего. Подростку удалось полностью спасти большой и указательный палец.

«Это главное, ведь большой отвечает за хватательную функцию. Чуть меньше повезло третьему, четвертому и пятому пальцам, но и там врачи постарались сохранить все максимально», – сообщил тг-канал. В минздраве Нижегородской области также сообщили, что мальчику удалось частично сохранить пальцы левой руки, после операции он находится под наблюдением медиков.

Иван Сергеев