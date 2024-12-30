Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Подростку, взорвавшему петарду в «Седьмом небе», спасли часть пальцев

Нижегородским врачам удалось спасти часть пальцев 13-летнего подростка, который вчера поджег петарду на территории фудкорта ТЦ «Седьмое небо», устроив небольшую панику среди посетителей сильным хлопком. Пиротехническое изделие взорвалось у ребенка в ладони, повредив все пальцы.

Как сообщил тг-канал «Бокал прессека» Алексея Никонова, травматологи 1-ой детской городской клинической больницы Степан Секаев и Сергей Жеребцов четыре часа оперировали пострадавшего. Подростку удалось полностью спасти большой и указательный палец.

«Это главное, ведь большой отвечает за хватательную функцию. Чуть меньше повезло третьему, четвертому и пятому пальцам, но и там врачи постарались сохранить все максимально», – сообщил тг-канал. В минздраве Нижегородской области также сообщили, что мальчику удалось частично сохранить пальцы левой руки, после операции он находится под наблюдением медиков.

Иван Сергеев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...