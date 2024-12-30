Компанию «Татфлот» обязали выплатить зарплаты в 14,3 млн руб. 436 работникам

В Татарстане судоходную компанию «Татфлот» обязали погасить задолженность по заработной плате на сумму 14,3 млн руб. Об этом рассказали в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Татарская транспортная прокуратура проверила исполнение трудового законодательства в компании. Установлено, что «Татфлот» имеет задолженность по зарплате перед 436 работниками в размере более 14,3 млн руб.

Транспортный прокурор внес представление руководителю предприятия и возбудил в отношении руководителя компании дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).

Задолженность перед работниками организации полностью погашена.

Диана Соловьёва