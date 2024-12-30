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С курьера мошенников в Казани взыскали 200 тыс. рублей в пользу пенсионерки

В Казани суд взыскал с курьера мошенников 200 тыс. руб. в пользу пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Пожилую женщину ввели в заблуждение, и она передала деньги, пытаясь помочь предположительно близкому человеку в сложной ситуации, отмечает пресс-служба.

31-летний мужчина-курьер после получения денег перевел их на банковский счет соучастников и получил вознаграждение в размере 2% от похищенной суммы. В результате он был признан виновным по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), и с него было взыскано 200 тыс. руб. для компенсации ущерба пенсионерке.

Влас Северин

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