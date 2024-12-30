В Ярославской области временно запретили продавать топливо в тару

В Ярославской области запретили продавать топливо на заправках в канистры и другую тару. Решение приняла антитеррористическая комиссия региона, сообщил портал 76.ru со ссылкой на правительство области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Запрет введен из-за участившихся террористических актов и будет действовать до конца новогодних каникул. Ранее губернатор Михаил Евраев сообщал о возможном ограничении продажи горюче-смазочных материалов несовершеннолетним.

Господин Евраев подчеркнул, что молодежь стала главной целью для вербовщиков со стороны Украины. По словам губернатора, в этом году в регионе зафиксировано 22 террористических преступления, по которым осуждены 12 человек.

Антон Голицын