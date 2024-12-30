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На улицах Ростова за год случилось 74 ДТП с участием автобусов

На автодорогах Ростова в 2024 году произошло 74 дорожно-транспортных происшествия с участием автобусов. Такие данные приводит ИА «ДОН 24» со ссылкой на администрацию города.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По данным администрации, 52 ДТП случились по вине водителей автобусов. В основном, причиной происшествий стали неправильная оценка дистанции при движении, нарушение требований безопасности в начале движения и не верный выбор скорости.

Водителям, по вине которых случились ДТП с пострадавшими, пришлось пересдавать экзамены, отмечается в сообщении.

Сергей Иванов

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