В Башкирии подписан закон о субсидиях частным детским садам

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон, изменяющий порядок финансирования затрат частных детских садов, сообщила пресс-служба республиканского Курултая. Средства на эти цели выделяются из республиканского бюджета по заявкам муниципалитетов. Размер субсидии отличается в зависимости от муниципалитета и в среднем по республике составляет порядка 116 тыс. руб. на одного ребенка в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

«Сумма рассчитывается на год вперед по определенной методике. Новый закон изменил методику, приблизив ее к расчету финансирования по муниципальным детсадам»,— прокомментировал спикер Курултая Константин Толкачев.

По данным министерства образования и науки Башкирии, детские сады посещают около 208,9 тыс. детей, 5,8 тыс. из которых ходят в частные учреждения. Субсидию могут получать 59 частных дошкольных организаций, имеющих лицензию на образовательную деятельность.

Частные детские сады могут компенсировать за счет выделенных республикой средств затраты на оплату труда, приобретение учебных пособий и игрушек.

Наталья Балыкова