В воскресенье в Казани произошло 183 аварии, пострадало 2 ребенка

30 декабря на территории Казани зафиксировали 183 сообщения о ДТП, пострадало 2 ребенка. Информация об этом появилась в Telegram-канале Госавтоинспекции города.

Всего в авариях за день пострадали 4 человека. В одном из ДТП пострадал двухлетний пассажир, а в другом — двенадцатилетний.

9 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 4 водителя, в том числе гражданин ближнего зарубежья, без права управления транспортом были задержаны, а 9 доставили в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений.

Влас Северин