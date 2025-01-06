По ком звонят мошенники

Еженедельно в полицейские отделения Ростовской области поступают заявления о мошенничествах, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. При этом количество раскрытых IT-преступлений в регионе достигло 3,7 тыс. случаев, увеличившись на 3,5% по сравнению с 2023 годом. В пресс-службе регионального главка «Ъ-Ростов» рассказали о самых распространенных схемах преступлениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В структуре IT-преступлений, совершенных в Ростовской области, преобладают мошенничества (ст. 159 и 159.6 УК РФ). Они составляют 48,2% (7,9 тыс.) от общего количества противоправных действий, сообщили «Ъ-Ростов» в ГУ МВД по области.

Кроме мошеннических действий, регистрируются кражи с банковского счета (1,9 тыс. или 11,9% от всех преступлений данной направленности). Преступления, связанные с неправомерным доступом к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ) — 12,9% (2 тыс.), ложные сообщения об акте терроризма (ст. 207 УК РФ) — 2,1% (323).

Количество раскрытых IT- преступлений в регионе увеличилось на 3,5% по сравнению с 2023 годом, достигнув 3,7 тыс. случаев. Отмечается снижение количества краж с использованием цифровых технологий на 16,9%.

«Раскрытие подобных уголовных дел затруднено в связи с тем, что похищенные средства граждан переводятся на многочисленные неустановленные счета различных платежных систем, а телефонные колл-центры располагаются на территории недружественных стран»,— поясняют в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В ведомстве отмечают, что первоочередной задачей в борьбе с дистанционными мошенничествами и кражами является их профилактика — а именно, доведение до населения информации об актуальных способах совершения подобных преступлений, схем и психологических приемов, используемых преступниками.

Сердобольные «банкиры»

В первом случае жертве звонят якобы работники банка. Преступники сообщают, что клиенту необходимо произвести замену номера, прикрепленного к лицевому счету, чтобы предотвратить мошеннические действия. Для этого они предлагают установить на телефон приложения RustDesk, Zoom и иные программы удаленного доступа. Такие приложения позволяют мошенникам дистанционно управлять телефоном жертвы и открывать банковские приложения. При вводе пароля в приложении банка у жертвы списываются все деньги. В полиции напоминают, что сотрудники банков не звонят клиентам через мессенджеры и не предлагают скачивать различные приложения и программы.

«Вводят в стрессовое состояние»

Во втором по популярности случае жертву обвиняют в госизмене за денежные переводы в пользу вооруженных сил Украины, либо звонят от лица сотрудников правоохранительных органов, пытающихся предотвратить незаконное оформление кредита. Мошенники представляются сотрудниками полиции, Следственного комитета, прокуратуры или ФСБ. Сообщают, что сотрудник банка, в котором обслуживается клиент, украл его персональные данные, и делает с его счета переводы в пользу армии Украины. А также что ответственность в этом случае лежит и на владельце карты, что клиент может быть обвинен в государственной измене и за это ему грозит до 20 лет лишения свободы. Затем мошенники представляются службой безопасности банка и убеждают клиента переводить деньги на «безопасный счет».

«При использовании схемы “безопасный счет” жертву вводят в стрессовое состояние, ей внушают, что необходимо исчерпать так называемый “кредитный потенциал”, и что при этом ее личные сбережения находятся в опасности. Кроме того, потерпевших могут убеждать в необходимости немедленной продажи недвижимости по заниженной цене для помещения денег на “безопасный счет”. Для этого злоумышленники могут использовать услуги риэлтеров»,— комментируют в областном главке.

При использовании этой схемы, по словам полицейских, жертве предлагают поучаствовать в оперативных мероприятиях, где для возвращения похищенных денег необходимо выполнить задания. В последнее время, отмечают в главке, участились случаи, когда жертве предлагают поджечь административное здание силовых структур или транспортные средства силовиков, а также взорвать пиротехнику в общественных местах. Такие действия могут квалифицироваться как теракт (ст. 205 УК РФ), что предусматривает от 10 лет до пожизненного лишения свободы.

«Сотрудники правоохранительных структур никогда не звонят гражданам с целью обезопасить их банковские счета»,— напоминают в ведомстве.

В поисках легких денег

Еще одна популярная схема — предложение заработка на различных интернет-площадках. «В преддверии новогодних праздников участились случаи предложений легкого заработка на „биржах“ и инвестиционных площадках. Мошенники все чаще создают поддельные сайты и мобильные приложения, визуально схожие с легальными биржами, обещая высокую доходность от псевдовкладов, что способствует быстро и легко обмануть пользователей и украсть их деньги, вынуждают доверчивых граждан оформлять многомиллионные кредиты, толкая их в долговую яму»,— рассказали в полиции.

Обман мошенников усиливается возможностью вывода небольших сумм, чтобы граждане поверили в легальность и возможность быстрого заработка и продолжили вносить крупную сумму, становясь при этом жертвой преступников. «Схема проста — вносишь определенную сумму, предлагают внести еще более крупную сумму для оплаты комиссии, налогов и разблокировки средств, находящихся на счете, а итог один — вывести денежные средства не получается, и человек теряет все свои и кредитные средства»,— объясняют в ведомстве.

Мошенничество через Госуслуги

Распространенным способом хищений денег в последнее время является получение несанкционированного доступа к личному кабинету пользователя сервиса «Госуслуги». Злоумышленник звонит жертве и представляется оператором службы поддержки Единого портала государственных и муниципальных услуг. Затем преступник сообщает, что кто-то неправомерно получил доступ к личному кабинету жертвы, и для предотвращения кражи данных необходимо сообщить поступающие на телефон коды. С помощью полученных кодов мошенники получают доступ ко всем сервисам портала с аккаунта жертвы и имеют возможность подать заявку на оформление и получения кредита с последующим переводом денег на подконтрольные счета.

«Сотрудники Единого портала государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) никогда не звонят гражданам с целью несанкционированного доступа к личному кабинету. Согласно инструкции и предоставляемых услуг, пользователь сам звонит в службу поддержки портала», — отмечают в полиции.

Вредоносные программы

В рамках еще одной популярной схемы мошенники звонят и представляются сотрудниками операторов сотовой связи. Они сообщают, что клиенту необходимо обновить приложение оператора связи или улучшить тарифный план, для этого нужно скачать программу, которая позволит внести вышеуказанные изменения. Для этого предлагается установить на телефон приложения RustDesk и Zoom, которые позволяют дистанционно управлять устройством и красть деньги через банковские приложения.

Кристина Федичкина