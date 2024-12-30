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Отдых с пользой

Где провести новогодние праздники в Ростовской области

В Ростовской области можно найти множество вариантов незабываемого и интересного отдыха, вдали от городской суеты. «Ъ-Ростов» выбрал топ-10 мест, где можно провести новогодние каникулы. В список вошли музеи, базы отдыха и города с богатым культурным наследием.

Парк "Лога" выполнен в славянском стиле

Парк "Лога" выполнен в славянском стиле

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Парк "Лога" выполнен в славянском стиле

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Экскурсия в Новочеркасск

Новочеркасск — столица Донского казачества. Город будет интересен тем, кто интересуется историей региона. Здесь сохранились уникальные памятники, связанные с казачеством. Например, Воскресенский собор (пл. Ермака, 2) — главный храм Донского казачьего войска, музейный комплекс, Казачий драмтеатр (пр. Платовский, 72/37). Помимо богатого исторического наследия, в Новочеркасске можно посетить ряд новогодних мероприятий, в том числе, катания в Ледовом дворце (пр. Юннатов, 6).

Главный храм Донского казачьего войска в Новочеркасске

Главный храм Донского казачьего войска в Новочеркасске

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Главный храм Донского казачьего войска в Новочеркасске

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Сказка в парке «Лога»

Ландшафтный парк, который находится менее, чем в 200 км от Ростова-на-Дону — в Старой Станице Каменского района. Он был создан в 2012 году по инициативе основателя ООО «Престиж Холдинг» Сергея Кушнаренко. Парк выполнен в славянском стиле. Здесь вы встретите героев известных сказок: Баба-ягу, Кощея, избушку на курьих ножках, гномов и не только. На его территории располагаются зоопарк, развлекательная площадка, кузнечное подворье, рестораны. На праздники парк преображается — его украшают гирляндами, ставят елку и игрушки. Для гостей предусмотрена тематическая программа. «Лога» открыт для посещения все дни новогодних каникул, кроме 31 января. На территории парка находится ресторан «Тетерев», который работает ежедневно с 12:00 до 24:00. Также есть закусочная «Лукоморье» — график работы пн-пт с 11:00 до 21:00, сб-вс с 10:00 до 21:00.

В парке "Лога" можно встретить героев известных сказок

В парке "Лога" можно встретить героев известных сказок

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В парке "Лога" можно встретить героев известных сказок

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Ночь в «Затерянном мире»

Этнокомплекс, созданный учеными-археологами, находится по Центральной ул., 164 в хуторе Пухляковском Усть-Донецкого района Ростовской области. Это, приблизительно, 120 км от Ростова-на-Дону. В этнокомплексе можно получить новые знания об истории региона с древнейших времен и до наших дней. На территории «Затерянного мира» реконструированы старинные здания. В этнокомплексе можно заняться рыбалкой, посетить музей, отдохнуть в сауне. Для детей предусмотрены игровые зоны. Праздники тут проводят шумно и оригинально. Здесь можно остановиться на ночь. Аренда беседок с 09:00 до 21:00. Начало экскурсий: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00. Обзорная экскурсия (1 ч.) — 300 руб.

На родине Шолохова

Станица Вешенская — еще один музей казачьей культуры под открытым небом и родина писателя Михаила Шолохова. Станица находится на берегу Дона в 358 км на северо-восток от Ростова-на-Дону. Здесь можно увидеть, как жили казаки в прошлом столетии, узнать новые факты о биографии, а также творчестве донского автора. Новый год в станице встречают на центральной площади в атмосфере казачьих песен, танцев и театрализованных выступлений.

В станице Вешенской можно увидеть, как жили казаки в прошлом столетии

В станице Вешенской можно увидеть, как жили казаки в прошлом столетии

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В станице Вешенской можно увидеть, как жили казаки в прошлом столетии

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В праздники на море

«Станция Морская» — это круглогодичный гостиничный комплекс на берегу Азовского моря в 55 км от Ростова-на-Дону. Добраться до него можно как личным транспортом, так и автобусом, и электричкой. На территории есть открытый бассейн, в котором поддерживается комфортная температура воды на уровне 33 °С. Кроме того, можно посетить сауны, джакузи, спа-процедуры для восстановления организма после трудовых будней. Также здесь есть большая детская площадка и кафе. В новогодние праздники для гостей готовят насыщенную программы с тематическими играми, пенной дискотекой, а также мастер-классами.

Любимые места Чехова

Таганрог находится в 76 км на запад от Ростова-на-Дону. Поездка на электричке занимает около полутора часов. Город богат историческим и культурным наследием. Несмотря на то, что он тесно связан с именем Антона Павловича Чехова, гостям предлагаются не только литературные маршруты по следам великого писателя. За время новогодних каникул можно увидеть и другие достопримечательности Таганрога: живописную набережную, колоритные рыбацкие поселки, дом Фаины Раневской, Петровский сквер. Встретить праздники в Таганроге — отличная возможность открыть для себя новые грани этого удивительного города.

Дом Фаины Раневской в Таганроге

Дом Фаины Раневской в Таганроге

Фото: Максим Титов, Коммерсантъ

Дом Фаины Раневской в Таганроге

Фото: Максим Титов, Коммерсантъ

Киношный Oxyland

Парк Oxyland находится в хуторе Мержаново (48 км от Ростова-на-Дону). Главная его достопримечательность — маяк, который был построен специально для съемок фильма в 2017 году. В локациях парка можно прогуляться и сделать атмосферные новогодние фотографии. Рядом с маяком есть возможность арендовать домик или в близлежащих базах отдыха. В хуторе также находится Парк енота, где можно увидеть и погладить ручных зверьков.

Эко-парк для уставших от суеты

Эко-парк «Излучина» расположен в Каменском районе Ростовской области и окружен лесами, поэтому отлично подходит для тех, кто устал от городского шума. До «Излучины» можно доехать на машине, парк находится в 167 км от Ростова (путь занимает около двух часов). В качестве альтернативного варианта можно на электричке доехать до Каменск-Шахтинского, откуда до парка не более 30 минут на такси. В канун Нового года включается праздничная иллюминация, гости могут попариться в бане, поплавать в бассейнах, покататься на лыжах или санях. На территории парка есть ресторан с блюдами из экологически чистых продуктов. Гости могут арендовать деревянные срубы, номера и шатры.

Отдохнуть в зоопарке

Зоопарк «Малинки» находится на берегу озера в городе Шахты (78 км на север от Ростова-на-Дону). Он располагает территорией в более 6,5 га. Здесь обитают около 200 видов птиц, несколько тыс. особей экзотических пернатых и другие животные. К Новому году в зоопарке продумывают насыщенную праздничную программу: рождественские ярмарки, развлекательные представления, лекции о представителях фауны. Также посетители могут увидеть, как готовятся праздничные угощения для животных, научатся создавать игрушки и кормушки.

В «Казачий дозор»

Это гостиничный комплекс, находящийся в 50 км на юг от Ростова-на-Дону по трассе М4 «Дон». Здесь можно не только развлечься, но и провести время с пользой — погрузиться в историю донского края и атмосферу казачьего быта. Вы увидите сторожевой пост, казачьи курени, покатаетесь на лошадях. Каждый год комплекс организует новогодние программы, которые включают в себя театрализованные представления, мастер-классы по народным ремеслам и гастрономические дегустации традиционных казачьих блюд.

Анастасия Казуков

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